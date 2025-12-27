İZBETON Kooperatif davası: CHP eski İzmir İl Başkanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’ye yönelik kooperatif davasında yeni gelişme...

Davada bir süre tutuklu kalmasının ardından ardından önce ev hapsi ile cezaevinden tahliye edilen CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ardından adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

YENİDEN GÖZALTINDA

Aslanoğlu’nun bugün yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

DAVAYA SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Aslanoğlu, kooperatif davasında 5 Ocak 2026 saat 10’da Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonuna yeniden hakim karşısına çıkacaktı.

NE OLMUŞTU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ’de taşeron firmalar üzerinden yapıldığı iddia edilen yolsuzluk nedeniyle 157 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 139 kişi yakalandı; 60’ı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle veya doğrudan serbest bırakıldı.

Kooperatif faaliyetleri üzerinden “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla Soyer ve Aslanoğlu’nun da yer aldığı 65 sanık için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis istendi ve iddianame kabul edildi.

Yargılama sürerken İZBETON yönetiminden bazı isimler tahliye edilirken tutuksuz sanıkların adli kontrol şartları da kaldırıldı.