İzmir'deki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşında olduğu bildirilen E.B. tarafından Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.
Saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini bildirdi.
"İZMİR'DE YAŞANAN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİR"
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
8 Eylül 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.