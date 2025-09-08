İzmir'deki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, İzmir'de iki polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini bildirdi.