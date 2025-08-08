İzmir'deki su kısıtlaması bidon satışını patlattı

İzmir susuzlulukla mücadele ediyor...

Kentte Çeşme ile 12 merkez ilçedeki su kesintileri sürüyor.

SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak.

Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.

BİDONLARA TALEP ARTTI

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor.

Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.

Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi.

"SATIŞLARDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR"

Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti.

"SATIŞLARIMIZ İKİYE KATLANDI"

Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı." dedi.

Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.