İzmir'deki yangınların NASA'dan görüntüsü

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

İzmir’in dört ilçesinde halen devam eden yangınlar başta olmak üzere, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerinde çıkan yangınlara hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Orman yangınlarına ekiplerin canla başla yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olunması ve uyarılara riayet edilmesi çağrısında bulunuyor.

NASA'DAN UYDULARINDAN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

İzmir’deki yangınlar, NASA uyduları tarafından da tespit edildi.

Uydu görüntülerinde alevlerin yayılımı net biçimde gözlemlenirken, bölgedeki sıcaklık artışı dikkat çekiyor. Bu durum, yangınların ne denli büyük bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.