İzmir'de 4 ilçede orman yangınlarıyla mücadele

Özellikle yaz aylarında riski artan orman yangınlarına karşı yurt genelinde yetkili kurumlar alarm durumunda.

Halihazırda İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerinde çıkan ve İzmir'in 4 ilçesinde devam eden yangınlara havadan ve karada müdahaleler sürüyor.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGIN DÜN BAŞLADI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dün başlayan orman yangını, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinden yerleşim yerlerine sıçradı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2 uçağı, 9 helikopteri, 35 arazözü, 9 su ikmal aracı ve 4 dozeriyle yürütülen çalışmalar gece boyunca devam etti.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Sabah saatlerinde Köseler’deki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla mahalleden çıkarıldı ve Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarına taşındı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyürken, Üzümlü Mahallesi de boşaltıldı. Bölge halkı, araçları ve eşyalarıyla güvenli bölgelere yönlendirildi.

Yangının ulaştığı Suçıktı Mahallesi’nde, evinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan hayatını kaybetti. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında İzmir-Aydın otoyolunun trafiğe geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

BUCA'DAKİ YANGINLAR İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi Olduruk mevkiinde çıkan orman yangınına da ekipler müdahale ediyor. Bölgede etkili rüzgar nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerlerken, yangına vatandaşlar da destek sağlıyor. Dumandan etkilenen 3 orman işçisi ambulanslarla tedavi altına alındı.

Yangına, inşaatta kullanılan demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu tespit edildi. Bu nedenle 2 şüpheli gözaltına alındı, jandarma işlemleri devam ediyor.

YANGIN, GAZİEMİR İLÇESİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle yangın Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’ne doğru ilerlerken, askeri helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

ÇEŞME'DE YANGIN, ULAŞIMI AKSATTI

Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana yayılan yangın nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler ve Alaçatı gişeleri ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahları üzerinden sağlanıyor.

"HER ŞEYİM YANDI"

Ildır Mahallesi’nde yaşayanlar, yangının yarattığı yıkımı anlatıyor. Mahalle muhtarı Erdem Yavuz, rüzgarın kuvvetli olmasının müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Elektrik tellerinin rüzgarla çarpışmasının yangınlara sebep olduğunu dile getiren Yavuz, “Her rüzgarda korkuyla yaşıyoruz. Ağaçları, ormanları geri getirebilecek misiniz? Tellerin yer altına alınması şart” dedi.

Yangında evini tamamen kaybeden Hasan Yavuz Aksu ise “Her şeyim yandı; yem, boru, pompa, saman kullanılamaz hale geldi. Sadece hayvanlarım rüzgarın ters yönünde kalmaları sayesinde kurtuldu” ifadelerini kullandı.

Tarımla uğraşan Ersin Güvercin, yangının aniden büyüdüğünü ve tarladaki hortumlar ile boruların yandığını aktardı.

YANGININ İZLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ormanlık alanlar yangınla karardı, zarar gören tarım arazileri dronla havadan görüntülendi.

İzmir genelinde devam eden yangınlarla mücadele aralıksız sürerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve uyarılara kulak vermeye çağırıyor.