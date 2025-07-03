Bakan Yumaklı, orman yangınlarına dair son durumu aktardı

Yaz mevsimiyle birlikte riski artan orman yangınlarına karşı yurt genelinde tüm yetkili kurumlar teyakkuz halinde.

İzmir’in dört ilçesinde halen devam eden yangınlar başta olmak üzere, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerinde çıkan yangınlara hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları hakkında açıklama yaptı.

"BU YILIN 6 AYINDA TOPLAM 3 BİN 44 ADET YANGIN ÇIKTI"

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son bir hafta orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun bir şekilde geçti. Ancak ben sözlerime başlamadan önce bu yılın 6 aylık verilerini paylaşmak istiyorum. Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı"

Yumaklı ayrıca, "Çeşme yangının enerjisi düşürüldü. Arkadaşlarımız gece boyunca yangınların farklı yerlere atlamaması için yollar oluşturmaya başladı. Yarın çok daha güzel haberler vermeyi umuyoruz." dedi.

"25 BİN ORMAN KAHRAMANI KARDEŞİMİZLE MÜDAHİL OLDUK"

Türkiye genelinde çıkan yangınlara müdahale edilirken Cumhuriyet tarihinin en büyük filosuyla müdahale edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz orman içinde ya da orman dışı olup olmadığına bakmaksızın bu yangınların tamamına müdahil oldu. Bu yangınlarımıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük kara ve hava filosuyla deneyimli 25 bin orman kahramanı kardeşimizle müdahil olduk. Hava araçlarımız göreve başladıktan sonra yani yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptılar ve sadece havadan 52 bin ton su atıldı"

"CİDDİ BOYUTLARA ULAŞAN YANGINLARLA MÜCADELE ETTİK"

Çıkan 3 bin 44 yangından 624’ünün bu hafta çıktığını vurgulayan Yukmaklı şu cümleleri kurdu:

"Yaklaşık 3 bin yangından biraz önce söylemiştim 3 bin 44 diye 624'ü sadece son bir haftada çıktı. Yani neredeyse beşte biri son bir haftada çıktı. Yine son bir haftada İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele ettik. Biz bu 20 büyük yangından bahsetmiş olduğum illerde her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyelini gördük. Bunu buradan ifade etmek istiyorum"

"SON BİR HAFTADAKİ 624 YANGININ 621 TANESİNİ KONTROL ALTINA ALDIK"

Bu hafta çıkan 624 yangından 621’inin kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftadaki 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık çok şükür. Bugün sadece bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik. Bunların 6'sını kontrol altına aldık. Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul Silivri, Adana Ceyhan, Uşak Eşme bu yangınlar kontrol altına alınmıştır. Biliyorsunuz çeşmede otluk ve makilik çalı çırpının olduğu bir alan yanmaya başladı. Bu çok geniş bir alana yayıldı. Burada da yine arkadaşlarımız ve elbette ki oradaki bütün diğer kurumların, kuruluşların imkanlarıyla birlikte buna müdahil olundu"

"81 YAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Bugün bir orman işçisinin yangınlara müdahale ederken şehit olduğunu hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hem yanan yeşil vatanımız için hem orada yok olan ekosistem için. Ama bugün maalesef bu yangınların içerisine canını hiçe sayarak dalan arkadaşlarımızdan bir tanesini maalesef şehit verdik. Bir diğer arkadaşımız da şu anda entübe vaziyette hastanede. Yine hakeza Ödemiş'te 81 yaşında bir vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Orman kahramanı arkadaşlarımıza da morallerini düşürmemelerini bu vatan savunmasında her zaman olduğu gibi gözümüzü budaktan sakınmadan mücadele edeceğimizi onlar adına da buradan Türkiye kamuoyuna iletmek istiyorum. Bugün biz bu şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz. Onların emanetlerine sahip çıkacağız."

"BİZ YANAN HER METREKAREYİ YEŞERTECEĞİZ"

Yangınlara yanan her yere tekrardan ağaç ekileceğini vurgulayan Yumaklı şöyle dedi: