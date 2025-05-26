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İzmir, oldukça güzel bir şehir...

Ancak yılladır CHP tarafından yönetiliyor ve güzelliğini ortaya çıkaramadığı gibi çöp dağlarıyla gündeme geliyor.

İzmir sokaklarında toplanmayan çöpler olduğu kadar kendisine has kokusu da şimdilerde gündemde.

İzmir'e gelen bir vatandaş, sosyal medya hesabından "İzmir neden kokuyor?" konulu bir video çekti.

Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, iş için geldiği İzmir'in neden koktuğunu sordu ve şöyle dedi:

"LAĞIM GİBİ"

Biz bir iş için İzmir'e geldik. Eşim İzmirli olduğu için biz 10 senedir gelir gideriz.



İzmir'de 10 senedir değişmeyen bir şey varsa, İzmir'in kendine has bir kokusu var.



Böyle lağım gibi bir şey kokuyor.

"NE ZAMAN GİDECEK BU KOKU"

Ben bunu bir türlü çözemedim ya gerçekten çözemedim. Nedir bu? Hani aranızda İzmirliler olduğunu biliyorum, Allah aşkına bana bir söyleyin ya ne zaman gidecek İzmir'den? Çok kötü kokuyor.

"HER GELDİĞİMİZDE AYNI KOKU"