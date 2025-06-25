İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde orman yangınları artmaya başladı.

Birçok bölgede ihbarlar artarken ekipler çıkan yangınlara en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyor.

İZMİR'İN FOÇA İLÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Bir yangın haberi de İzmir'in Foça ilçesinden gelirken çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozköy Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA DESTEK SEVK EDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları sevk edildi.

Kısa zamanda bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

11 UÇAK VE 13 HELİKOPTER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA

Havadan 11 uçak, 13 helikopter, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.

Yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüntüleniyor.