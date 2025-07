İzmir'in merkezindeki çöp dağları yangına davetiye çıkartıyor

İzmir'in Buca ilçesinde, kilometrelerce uzanan çöp yığınları korkutuyor.

Yıllardır devam eden ve bir türlü çözülemeyen çöp sorununa vatandaşlar tepki gösteriyor.

SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKELİ

İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Seyhan Mahallesi Aydın Hat Boyu Caddesi de yıllardır bu sorundan etkileniyor.

Caddede yol boyunca biriken sünger, kumaş ve evsel atıklar, hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.

YANGIN RİSKİ YARATIYOR

Özellikle yaz sıcaklarının etkisiyle kötü kokular artıyor.

Kilometrelerce uzanan çöp yığınları, bir yandan trafiğin aksamasına bir yandan da yangın riskine davetiye çıkarıyor.

İKİ AYDIR TEMİZLİK YOK

Bölge esnafı, atıkların her gün toplanması gerektiğini ancak yaklaşık 2 aydır hiçbir temizlik çalışması yapılmadığını dile getirdi.

Toplanmayan çöplerin haşereleri de çektiğini belirten mahalleli, yangın çıkması durumunda çevredeki birçok iş yerinin yanıcı maddelerle dolu olmasından dolayı büyük bir facianın yaşanabileceğine dikkat çekti.

"DEFALARCA BELEDİYEYE BİLDİRDİM, İLGİLENEN YOK"

Bölge esnaflarından biri olan Şahin Narmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İş yerimde tiner ve boya malzemeleri var. Yangın çıkma ihtimali var. Hemen yanımda keresteci bulunuyor. Buraya bir ateş atıldığında her an yangın çıkabilir ve itfaiye buraya çok geç geliyor. Bunu defalarca belediyeye bildirdim ancak gelip almadılar. 'Döküm yerinde sorun var' diyorlar.



Bir kaç defa daha aradım, arkadaşlarımız aradı kimsenin gelip aldığı yok. Bunların bir an önce alınması lazım. 2 aydan fazladır bu çöpler burada bu şekilde duruyor. Büyükşehirin arabaları bazen gelip alıyormuş bir kısmını ama yeterli değil. Bu görüntü Buca'ya yakışmıyor.