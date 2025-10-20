İznik'te Papa 14. Leo için hazırlıklar başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Papa 14. Leo, Türkiye'ye geliyor...

Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in yapıldığı bazilikada (kilise) hazırlıklar sürüyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmaları devam ediyor.

PAPA 14. LEO ZİYARET EDECEK

İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor.

Bazilikada, çevre düzenlemesi ve sergileme çalışmaları da devam ediyor.

Kazı Başkanı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mustafa Şahin, yıl kazı sezonunda çalıştıkları 60 kişilik ekipte antropologlar, restoratörler, arkeologlar ve sanat tarihçilerinin yer aldığını söyledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kazı çalışmalarını kasım sonuna kadar devam ettirmeyi planladıklarını belirten Şahin, "Çünkü kasım ayı sonu, oldukça önemli bir tarih, 28-30 Kasım tarihleri arasında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın bu alanı ziyaret etme programı var. Bu ziyarete kadar alan ve çevre düzenlemesi ile sergiye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Hazırlıklarımız, tamamen sergilemeye yönelik." dedi.

Kilisenin İznik'in bilinen en büyük kilisesi olduğuna dikkati çeken Şahin, bugüne kadar yapılan kazılarda elde edilen verileri, bulguları, kalıntıları, kültür varlıklarını da bir araya getirip değerlendirerek, buranın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.

"HAC MERKEZİ HALİNE GETİREBİLİR"

Prof. Dr. Şahin, Katoliklerin ruhani lideri Papa, Vatikan'dan ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki ay İznik'e yapacağını dile getirip şöyle devam etti:

Şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak.

Papa'nın alanda ibadet etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Hristiyanlar açısından kutsal yer, mekan ve kutsal obje çok önemli. Burası, üçünü de karşılayan bir yer. Bir tane taş bile olsa ziyaret için çok önemli bir neden. Dolayısıyla öyle görkemli binalar, sergiler, göstermemize gerek yok. Bu yapının varlığı, çok önemli bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.