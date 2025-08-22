İZSU 22 Ağustos 2025 kesintileri: Musluklar akmayacak...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU), İzmir'in çeşitli ilçelerinde kesintiler yapılacağını duyurdu.

Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler paylaşıldı.

Vatandaşlar, 31 Ağustos'a kadar kesintiler ile karşı karşıya kalacak.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte, 22 Ağustos 2025 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU BUGÜNKÜ SU KESİNTİLERİ

Bergama

Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Barbaros, Gaziosmanpaşa, Gazipaşa, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Ulucami, Zafer

Saat: 22.08.2025 01:50 – 04:50 (yaklaşık 3 saat)

Sebep: Yeraltı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacak.

Çeşme

Mahalleler: Alaçatı, Altınkum, Altınyunus, Ardıç, Boyalık, Celal Bayar, Cumhuriyet, Çakabey, Çiftlik, Dalyan, Fahrettinpaşa, Germiyan, Ildır, Ilıca, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Reisidere, Sakarya, Şehit Mehmet, Şifne, Üniversite, Yalı, 16 Eylül

Saat: 21.08.2025 23:00 – 22.08.2025 07:00 (yaklaşık 8 saat)

Sebep: Kutlu Aktaş Barajı ve Ildır kaynaklarındaki azalma ile turizm ve nüfus artışı nedeniyle zorunlu kesinti uygulanacak.

Gaziemir

Mahalleler: Atatürk, Fatih, Hürriyet, Menderes

Saat: 22.08.2025 06:00 – 11:00 (yaklaşık 5 saat)

Sebep: 1071 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacak.

Karaburun

Mahalle: Anbarseki

Saat: 22.08.2025 09:00 – 12:00 (yaklaşık 3 saat)

Sebep: Ana boru arızası.

Karşıyaka

Mahalle: Aksoy

Saat: 22.08.2025 09:40 – 10:40 (yaklaşık 1 saat)

Sebep: Branşman arızası (1748 Sokak No:56 önünde).

Kemalpaşa

Mahalle: Örnekköy

Saat: 22.08.2025 09:30 – 13:00 (yaklaşık 4 saat)

Sebep: Ana boru arızası.

Kınık

Mahalle: Fatih

Saat: 21.08.2025 09:00 – 11:00 (yaklaşık 2 saat)

Sebep: İsmet İnönü Caddesi’nde oluşan ana boru arızası.

Menderes

Mahalle: Özdere Cumhuriyet

Saat: 22.08.2025 08:52 – 10:52 (yaklaşık 2 saat)

Sebep: Alim Oğlu Caddesi ve çevresine ana boru arızasından dolayı kesinti yapılacak.