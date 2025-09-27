Jandarma son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha etti

Yurt genelinde, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, son 6 ayda 30 ilde gerçekleştirilen arazi taramalarında, 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

Aynı dönemde 18 terör örgütü mensubu da teslim oldu.

"144 MAĞARA, SIĞINAK VE BARINMA ALANI İMHA EDİLDİ"

Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

30 İLDE ELE GEÇİRİLENLER

174 adet El Bombası, 119 adet Uzun Namlulu Silah, 58 adet Mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı, 4 adet Tabanca, 4 adet Av Tüfeği, 34 adet Telsiz, 5 adet Jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

"AZİZ MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN DAİMA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"