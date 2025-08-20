Jandarma uzman erbaş alımı başladı: Başvurular 3 Eylül'e kadar devam edecek

Jandarma uzman erbaş alımının detayları belli oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 8 bin uzman erbaş temin edilecek.

BAŞVURULAR 'ONLINE' OLARAK YAPILACAK

Jandarma, at bakıcısı, havacılık itfaiyeci, lojistik, bando alt branşlarına alım yapılacak.

Jandarma uzman erbaş alımı için adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.

Başvuru işlemleri 'jsga.edu.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

KPSS ŞARTI KİMLERDE ARANACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylarda alımlar için müracaat edebilecek.

İlköğretim mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak.

EN FAZLA ALIM JANDARMA KADROSUNA

Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ekranı iki hafta boyunca açık kalacak.

En fazla alım ise 7.087 ile jandarma kadrosuna gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilginin ardından başvuru ekranı yoğun ilgi görürken, başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde toplam 8.000 uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

Başvuru işlemleri bugün (20 Ağustos) itibariyle başladı.

3 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Başvuru ekranı 3 Eylül 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Adaylar başvuru işlemlerini 'jandarma.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

İşlemler, personel öğrenci alımı başvuru kısmından e-Devlet kapısı vasıtasıyla belirlenen tarihlerde başvuru yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir.

KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır.

Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri, jandarma lojistik (Mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı kullanılacaktır.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZ YAYIMLANDI

Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu ilan edildi.

Adaylar başvurularla ilgili genel bilgiler, giriş koşulları, sınava çağrılma esasları, başvurunun yapılması, sınav ücreti, uygulanacak sınav aşamaları, başarı sıralamaları, atama işlemleri ve diğer detaylarla ilgili bilgilere aşağıdaki kılavuzdan erişim sağlayabilir.

