Kabe'de Ekrem İmamoğlu'na dua ettiğini söyleyen başörtülü CHP'li

CHP kritik bir süreçten geçiyor.

İstanbul il başkanlığına kayyum atanan CHP'nin bugün görülen şaibeli kurultay davasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı ile parti yönetimine geri gelmesi bekleniyor.

Partideki kaos ortamını bir kenetlenmeye çevirmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da miting düzenledi.

Kayyum Gürsel Tekin'in protesto edildiği mitinge katılan CHP'liler uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulunurken içlerinden birinin sözleri dikkat çekti.

"40 GÜN ÖNCE HACDAN GELDİM"

40 gün önce hacdan geldiğini belirten başörtülü bir kadın, Kabe'de Ekrem İmamoğlu için dua ettiğini söyledi.

CHP'li kadın şunları söyledi:

"BOL BOL İMAMOĞLU'NA DUA ETTİM"

"Artık adaletin gelmesini istiyorum. Hak, hukuk, adalet için buraya geldik. Vatan için buraya geldik. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyoruz.

İnşallah cumhurbaşkanı olacak. 40 gün önce hacdan geldim ona bol bol dua ettim. Bu seçimde mutlaka çıkacak Kabe'de bol bol ona dua ettim.

"DUALARIM KABUL OLACAK, ERDOĞAN GİDECEK, İMAMOĞLU GELECEK"

Tayyip Erdoğan gidecek, Cumhurbaşkanlığı'na Ekrem İmamoğlu gelecek. Bol bol dua ettim ona. İnşallah dualarım kabul olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyorum. Özgür Özel de bu süreci çok güzel yönetti. Ona da buradan sevgilerimizi sunuyorum."