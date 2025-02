Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

Saat 16.50’de başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının gündeminde, ülke ve bölge siyasetine dair kritik başlıklar yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken, afet bölgesinde yapılan çalışmalar ve atılacak yeni adımlar detaylı şekilde ele alındı. Yeniden inşa süreci, vatandaşların barınma sorunları ve bölgedeki ekonomik canlanma toplantının öncelikli konuları arasında.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürülen operasyonlar değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Bolu’daki otel yangını faciası ve alınması gereken önlemler de masaya yatırıldı. Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem kapsamında iş birliğinin artırılması ve bölgesel güvenliğe etkileri tartışıldı.

GAZZE VE ATEŞKES SÜRECİ

Kabine, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes sürecini ve Türkiye'nin bu noktada üstlenebileceği rolü de değerlendirdi. Ayrıca, Gazze’ye ulaştırılacak insani yardımlar ve bölgedeki son gelişmeler toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer kritik konu ise enflasyonla mücadele oldu. Fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomide atılacak adımlar konusunda detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonraıs açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:



Mazlumların duasıyla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Biz kararlıyız azimliyiz hedefi varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı'nın yavaş yavaş söken şafağı karşısında büyük bir heyecan içindeyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun her birine aşacak kudrete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahibiz. Ülkemizin hak hukuk ve menfaatlerine muhafaza ediyoruz.



22 yıldır milletimizin güvenine teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Milletimizi hiçbir zaman mahcup etmedik. Milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.