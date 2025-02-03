Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

Saat 16.50’de başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının gündeminde, ülke ve bölge siyasetine dair kritik başlıklar yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken, afet bölgesinde yapılan çalışmalar ve atılacak yeni adımlar detaylı şekilde ele alındı. Yeniden inşa süreci, vatandaşların barınma sorunları ve bölgedeki ekonomik canlanma toplantının öncelikli konuları arasında.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA

Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürülen operasyonlar değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Bolu’daki otel yangını faciası ve alınması gereken önlemler de masaya yatırıldı. Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem kapsamında iş birliğinin artırılması ve bölgesel güvenliğe etkileri tartışıldı.

GAZZE VE ATEŞKES SÜRECİ

Kabine, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes sürecini ve Türkiye'nin bu noktada üstlenebileceği rolü de değerlendirdi. Ayrıca, Gazze’ye ulaştırılacak insani yardımlar ve bölgedeki son gelişmeler toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer kritik konu ise enflasyonla mücadele oldu. Fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomide atılacak adımlar konusunda detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonraıs açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

