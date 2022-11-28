Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, terörle mücadele masanın en önemli gündem maddesi olacak.

Pençe Kılıç Harekatı devam ederken, Kabine toplantısında son ele alınacak ve yol haritası belirlenecek.

Terörle mücadele dışında da EYT ve kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme yine Cumhurbaşkanı'nın önündeki konular arasında yer alıyor.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı 28 Kasım 2022 Pazartesi günü yani bugün yapılacak.

Toplantının saat 15.00’te başlayacağı tahmin edilirken, toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda enflasyon ve başörtüsüne ilişkin detaylar da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında bu konulara da değinmesi bekleniliyor.