Kabine yarın toplanıyor..

Kabine toplantısı yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

3 hafta aranın ardından toplanacak olan kabinede gündem bir hayli yoğun...

Kabine toplantısında, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinin ziyareti sonrasında "Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." vurgusu yapmıştı.

Sahadan gelen son bilgiler, komisyon çalışmaları ışığında mercek altına alınacak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak.

Toplantıda ekim ayı enflasyonu da masada olacak.

Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede Gazze de konuşulacak.

İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak.

Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

EUROFIGHTER

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

FUTBOLDAKİ BAHİS SORUŞTURMASI DA MASADA

Öte yandan toplantıda terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar da ele alınacak.