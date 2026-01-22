Kadıköy'de sahile yapılacak camiye yargıdan onay çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine dev eser...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı Nazım İmar Planı'nda fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYE VE MİMARLAR ODASI İTİRAZ ETTİ

Bakanlık tarafından hazırlanan projeye, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 9 Kasım 2017 tarihli kararı ile onay verdi.

Bu karara tepki gösteren Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı.

2024 YILINDA İPTAL EDİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de müdahil olduğu davayla İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi projeyi bilirkişi raporuna dayandırarak 2024’te iptal etti.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Ancak istinafa giden proje İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla döndü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, mahkeme 15 Aralık 2025 kararıyla birlikte iptali bozdu ve davanın reddine karar verdi.

MİMARLAR ODASI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kararın bilim ve teknik uyarılarını yok saydığı belirtildi.

Açıklamada, "Dava sürecinde hazırlanan ve yerel mahkemenin iptal kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporu, projenin Kadıköy’e vereceği zararları tartışmaya yer bırakmayacak şekilde şu gerekçelerle ortaya koymuştur" dendi.

DANIŞTAY'A İTİRAZ EDİLECEK

Açıklamada, "Bölge idare mahkemesi, bilirkişi raporundaki hayati uyarıları, cami yapılarının Kıyı Kanunu’ndaki yükseklik sınırından muaf tutulması gibi usuli ve yönetmelik odaklı yorumlarla geçersiz kılmıştır. Mahkeme, kentin fiziksel gerçekliğini ve gelecekte yaşanacak altyapı kaosunu değil, idari işlemlerin kâğıt üzerindeki hiyerarşisini öncelemiştir. Bilimin ‘Burada bu ölçekte bir yapı yapılamaz’ dediği noktada, yargı ‘Plan kesinleştiyse yapı yapılabilir’ diyerek kentsel yağmanın önünü açmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca oda açıklamasında Danıştay’a itirazda bulunulacağı ve Kadıköy Rıhtım’ın da savunulacağı belirtildi.

ULU CAMİİ PROJESİ

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki otopark alanına yapılması planlanan 20 bin kişilik cami projesi için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanı oluşturulmuştu.

Caminin altındaki 3 bodrum katında kütüphane, sergi ve konferans salonları ile yaklaşık 1200 araç kapasiteli otopark olacaktı.