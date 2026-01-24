Kadınların konut alımı son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 2025 yılında toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleştirildi.

Satışlar cinsiyete göre incelendiğinde, kadınlara satılan konut sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artarak 616 bin 570 olduğu görüldü.

Bu rakam, toplam konut satışlarının yüzde 36,51’ine karşılık geldi.

KADINLARA EN FAZLA KONUT İSTANBUL’DA SATILDI

Kadınların en fazla konut satın aldığı il İstanbul oldu.

İstanbul’da kadınlar 98 bin 428 konut satın aldı.

İstanbul’u 56 bin 460 konut ile Ankara, 38 bin 613 ile İzmir, 28 bin 22 ile Antalya ve 22 bin 131 ile Bursa izledi.

EN AZ KONUT ARDAHAN'DA SATILDI

Kadınların en az konut satın aldığı iller sıralamasında ise Ardahan ilk sırada yer aldı. Ardahan’da kadınlar 186 konut aldı.

Bu ili 405 ile Bayburt, 504 ile Hakkari ve 596 ile Gümüşhane takip etti.

SON 10 YILDA YÜZDE 57,5 ARTTI

TÜİK verilerine göre kadınların konut alımı son 10 yılda dalgalı bir seyir izlese de genel tabloda artış dikkat çekti.

Kadınlara satılan konut sayısı;

2016’da 391 bin 334,

2017’de 409 bin 453,

2018’de 421 bin 286,

2019’da 420 bin 276,

2020’de 483 bin 7,

2021’de 506 bin 495,

2022’de 484 bin 654,

2023’te 401 bin 933,

2024’te 517 bin 528,

2025’te ise 616 bin 570 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre kadınların konut alımı, 2016–2025 döneminde yüzde 57,5 artış gösterdi.

ERKEKLERİN KONUT ALIMI

TÜİK verilerine göre erkeklere satılan konut sayısı 2025 yılında 930 bin 984 oldu.

Erkeklerin konut alımı 2016’da 801 bin 48 olarak kayıtlara geçmişti.

Son verilere göre erkeklerin satın aldığı konut sayısı, 2016-2025 döneminde artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre erkeklere satılan konut sayısı;

2016’da 801 bin 48,

2017’de 837 bin 928,

2018’de 790 bin 6,

2019’da 775 bin 653,

2020’de 892 bin 347,

2021’de 819 bin 730,

2022’de 821 bin 132,

2023’te 690 bin 438,

2024’te 819 bin 231,

2025’te ise 930 bin 984 olarak kayıtlara geçti.