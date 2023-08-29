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Kağıthane'de polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 22 kişi tutuklandı Abone Olun

Kağıthane'de polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili 22 kişi tutuklandı Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 17 şüphelinin sorgusuna ise devam ediliyor.

İHA İstanbul Kağıthane'de, 25 Ağustos tarihinde, Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlenmiş, polis memuru Hakan Telli şehit olurken, emniyet görevlisi Ahmet Yasin Çevik ise ağır yaralanmıştı. Şüpheli Diyar Anucur’un öldürüldüğü olayın ardından ilk etapta yaralanan O.A ile birlikte aynı evde yaşayan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 39 kişi gözaltına alındı Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, O.A isimli kişinin liderliğindeki “Anucurlar” suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 22 şüpheli tutuklandı Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlılar burada nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 17 şüphelinin sorgusu ise sürüyor. Gözden Kaçmasın Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 39 gözaltı Haberin Detayları İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı Haberin Detayları İstanbul'da polisi şehit eden hainlerin daha önce karıştığı olaylar Haberin Detayları

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