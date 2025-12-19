Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli, saat 16.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 16:30
Bir Türkiye gerçeği olan deprem kendini bir kez daha hatırlattı...

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. 

AFAD DUYURDU 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı son verilere göre, Kahramanmaraş Göksu merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. 

Saat 16.19'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. 

