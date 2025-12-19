Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir Türkiye gerçeği olan deprem kendini bir kez daha hatırlattı...

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı son verilere göre, Kahramanmaraş Göksu merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 16.19'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.