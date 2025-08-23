Kamu hastanelerinde yeni dönem: Mesai saatleri değişiyor!

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki tüm kamu hastanelerine gönderdiği resmi talimatla mesai saatlerine ilişkin önemli bir düzenlemeyi duyurdu.

Yıllardır hem hasta yoğunluğunun hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen mesai uygulaması artık değişiyor.

Yeni düzenleme ile birlikte kamu hastanelerinde hem hizmet kalitesinin artırılması hem de hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor.

81 İLİN TÜMÜNDE DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il genelinde bulunan kamu hastanelerinde, yeni mesai saati düzenlemesine göre ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin mesai saatleri değişti.

Yeni düzenlemeye göre ameliyathane ve endoskopi üniteleri hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu ise 08:00-17:00 saatleri arasında çalışmaya devam edecek.