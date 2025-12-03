Kamuda görevli uzman ve bürokratların maaşlarına 30 bin TL zam yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl yaklaşırken tüm ülkenin gündeminde yani maaşlar var.

Bir yanda asgari ücret komisyonundan çıkacak rakam beklenirken TBMM'de önemli bir karar, oy birliği ile alındı.

KAMU YÖNETİCİLERİNE 30 BİN TL ZAM KARARI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tüm partilerin desteği ve oy birliği ile kabul edilen önergeye göre kamuda yöneticiler ile kariyer personelinin maaşlarına 30 bin lira zam yapıldı.

AMAÇ UZMAN PERSONELİ ÖZEL SEKTÖRE KAPTIRMAMAK

Özel sektördeki artışlar karşısında kamuda düşük kalan kariyer memurlarının maaşlarına yapılan bu zamlarla personelin özel sektöre geçişinin önüne geçmek hedefleniyor.

KRİTİK POZİSYONLARDA PERSONEL KRİZİ

SPK’dan BDDK’ya birçok kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta bile güçlük çekildiği, sistemin tıkanmak üzere olduğu değerlendirmeleri yapılırken bu artışla birlikte kamuda uzman açığınının önleneceği belirtiliyor.

30 BİN TL ZAM ALACAK YÖNETİCİ VE PERSONELLER

38 bin kamu yöneticisi ve nitelikli personelin yararlanacağı artıştan yararlanacak pozisyonlar şu şekilde:

1-)

-TBMM Genel Sekreteri

-SGK Başkanı,

-AFAD Başkanı,

-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,

-TÜİK Başkan,

-Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları,

-Büyükelçiler,

-Diyanet İşleri Başkanı,

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,

-Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,

-Genel Müdür,

-ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları,

-TİKA Başkanı,

-Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri,

-Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri,

-Bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü,

-Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü,

2-)

-Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları,

-Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri,

-Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları,

-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar ve bunların yardımcıları,

3-)

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

4-)

-Kamu Başdenetçisi,

-TRT Genel Müdürü,

-YÖK ve ÖSYM Başkanı,

-Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri,

-Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri,

-ÖSYM başkan Yardımcıları,

5-)

-MİAH sınıfında olanlardan,

-Merkezde görevli diğer Valiler,

-Kurul Başkanı, Genel Müdür,

-Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler,

-Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar,

-1 inci dereceden aylık alanlar, Diğerleri (Kaymakam Adayları hariç),

6-)

-Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel,

7-)

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışıp, yukarıda sayılan 1 ve 2 nolu kısımlara girenler.