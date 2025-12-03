Kamuda üst düzey uzman ve yöneticilere yapılan ek zammın gerekçesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na tüm partilerin ortak imzasıyla verilen ve oy birliği ile kabul edilen bir önerge Türkiye'nin gündemine oturdu.

KAMUDAKİ UZMAN VE YÖNETİCİLERE 30 BİN TL EK ZAM

Önergeye göre kamuda çalışan 'kariyer meslek mensupları' olarak adlandırılan, alanında uzman, çoğu lisansüstü eğitimli ve yabancı dil donanımlı personel ve yöneticilerin maaşlarına 30 bin TL ek zam yapıldı.

2026'nın asgari ücret oranının belirlenmesi beklenen bu günlerde gelen bu zam kamuoyunda tartışmalara neden olurken zammın gerekçeleri de dikkat çekiyor.

3 YILLIK YETİŞTİRME SÜRECİ

Buna göre KPSS puanları ile girdikleri yazılı ve sözlü sınavlar sonucu kamuda uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilenler 3 yıllık bir yetiştirme sürecinden geçiyor.

3 yıllık süreçte personel, meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgi ve beceriye, analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma gibi eğitimler ve saha deneyimleri kazanıyor.

EN VERİMLİ DÖNEMİNDE ÖZEL SEKTÖR KANCASI

Bu süreçten sonra kendi alanlarında uzmanlaşan personel kamu adına en verimli seviyesine ulaşırken, eğitimi ve tecrübesiyle özel sektörün de dikkatini çekiyor.

15 YIL SONRA EK ZAM

Kamu kurumlarının yöneticilerinin neredeyse tamamı bu pozisyonlardaki uzmanlardan atanırken, 2011 yılından bu yana yapılmayan ek ücret artışları nedeniyle özel sektörle aradaki makas iyiden iyiye açıldı.

ÖZEL SEKTÖRLE ARADAKİ MAAŞ FARKI, UZMAN PERSONEL KAYBINA NEDEN OLUYOR

Devletin kritik pozisyonlardaki bu personellerin maaşlarının düşük kalması, hem üniversitelerin nitelikli mezunlarının kamuya teveccühünü azaltıyor hem de halihazırdaki personelin özel sektöre geçişi kolaylaşıyor.

Bu kapsamda devlet kademelerine ülkenin en önemli okullarından mezun olarak giren ve uzmanlaşması için çaba harcanan personelinin özel sektöre kaptırılmaması ve niteliğinin artırılması amacıyla maaşlara 30 bin TL ek zam yapıldı.

34 BİN 200 KİŞİ YARARLANACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tüm partilerin oybirliği ile kabul edilerek 2026 Bütçe Kanununa eklenen bu karardan 34 bin 200 personelin yararlanması bekleniyor.

Karardan yararlanacakların yüzde 80’i kariyer meslek personelinden oluşurken, geri kalan kısmı ise personel arasından atanan yönetici bürokratlardan oluşuyor.