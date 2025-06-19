Kanser hastası olan Murat Çalık hastaneye sevk edildi

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme...

23 Mart'ta tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve kanser hastası olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu cezaevinde kötüleşti.

15 KİLO VERDİ

Murat Çalık, cezaevine girdikten sonra 15 kilo vermişti.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Çalık'ın avukatları; sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Başvuruyu değerlendireceğiz." demişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu açıklamanın ardından Murat Çalık kontrol amaçlı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İZMİR'E SEVK EDİLDİ

Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir F Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.