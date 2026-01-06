Kapalıçarşı'daki kara para ağına 4. dalga operasyon: 80 gözaltı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kara parayla mücadele kararlılıkla devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİ AKLANDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporuna göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı.

PARA SİSTEME SOKULDU

Ayrıca bu sistemin, suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu iddia edildi.

4. DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilirken, bugün dördüncü operasyon düzenlendi.

80 GÖZALTI KARARI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin; Forex, bilişim dolandırıcılığı ve yasa dışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla akladığı belirlendi.

YURT DIŞINA KAÇIRILDI

Sisteme sokulan paranın, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık şirketlerine aktarılarak yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına (28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 işyeri) el konuldu.