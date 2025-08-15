Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler için dönüş vakti geldi.

İzinleri başlar başlamaz Türkiye'ye gelen gurbetçiler, dönüşe geçerken ailelerini geride bırakmanın da hüznümü yaşıyor.

En çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanan gurbetçiler, işlemlerinin ardından da yaz sezonuna kadar çalışmak üzere geldikleri ülkelere dönüyor.

"TRABZON GÜZEL, İSTANBUL'UMUZ ÇOK GÜZEL"

Almanya'ya dönen Faruk Kuduban, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Memleketi Trabzon'da 5 haftalık tatilini tamamladığını ve dönüş yolculuğunun başladığını belirten Kuduban, "45 yıldır gurbette yaşıyorum. Bizim için zor bir durum. Biz Türk'üz ve Türkiye bizim için çok önemli. Her sene Türkiye'ye gelmeye çalışıyoruz. Burada ailemizle ve sevdiklerimizle buluşuyoruz.

Bizim memleketimiz çok güzel, dünyada hiçbir şeye değişmem. Tatilimi her zaman Türkiye'de geçiriyorum. Trabzon çok güzel, İstanbul'umuz çok güzel." dedi.

"VÜCUDUN GURBETTE KALBİN BURADA"

Ailesiyle Danimarka'ya giden Ramadan Yaman ise tatillerinin çok güzel geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu dile getiren Yaman, "Gurbette yaşamak çok farklı bir duygu. Vücudun orada ama kalbin burada. Ailen Türkiye'de yaşıyor. 11 ay sabırsızlıkla memlekete gelmek için bekliyorsun.

Gelirken güzel bir heyecanla geliyorsun, dönerken burukluk ve çöküntü yaşıyorsun. Danimarka'ya döndükten sonra asker gibi zaman sayıp tekrar geleceğimiz günü bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'ya dönen Yeter Yavuz da Türkiye'den dönerken burukluk yaşadıklarını belirterek, 10 yıl sonra tamamen ülkesine dönmek istediğini kaydetti.