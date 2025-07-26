Karabük'te orman işçisinden Çankırı'daki ailesine duygu dolu mesaj

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye giden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere karşı zorlu bir mücadele veriyor.

"ALLAH'A EMANET OLUN"

Ovacık Kışla köyü yakınlarında görev yapan personelden Hayreddin Arslan, yangın alanından cep telefonuyla ailesine bir video gönderdi. Görüntüde kameralara el sallayan Arslan, "Anne, baba Allah’a emanet olun. Sizleri seviyorum" diyerek duygusal bir mesaj iletti.

"ARABAM SAĞLAM OLSAYDI HEMEN SAFRANBOLU'YA GİDERDİM"

Videoyu izleyen anne Refika ve baba Recep Arslan gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Arslan, oğlunu alevlerin arasında görünce büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Arabam sağlam olsaydı hemen Safranbolu'ya gitmek isterdim. O ateşin içinde görünce içim parçalandı" dedi.

""ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Yangınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan anne Refika Arslan ise, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tüm görevlilere güç, sağlık versin. Evlatlarımız sağ salim yuvalarına dönsün" ifadelerini kullandı.

Aile, orman yangınlarına karşı herkesin daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çizdi.