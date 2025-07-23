Karabük'teki orman yangını sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.

Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık mevkiindeki yangın, 18 saatte kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ekipler, sarp ve kayalıklara rağmen hem havadan hem karadan soğutma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Yangında çok sayıda ağaç ve bitki örtüsü zarar gördü.

OLUŞAN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 55 hektar alanın zarar gördüğü yerler, havadan görüntülendi.

Görüntülerde ormanın büyük bir kısmının siyaha büründüğü, bazı yerlerde dumanların devam ettiği dikkat çekti.