Karadağ bileti olanlar dikkat: İşte vize kararı...

Türk vatandaşlarının 90 gün süre ile "vizesiz" seyahat edebildiği Karadağ, gündemde...

Karadağ vatandaşı bir kişinin bıçaklanması sonrasında 2 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı.

Sonrasında Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerde olaylar çıkmış ve Türklere yönelik ırkçı sloganlar da atılmıştı.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada olaya karışan 2 Türk vatandaşının ülkeden sınır dışı edildiği duyuruldu.

Ayrıca Türk mahallelerinde çıkan olaylar nedeniyle toplam 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı da iddia edildi.

Karadağ bileti olan vatandaşlar ise sürecin nasıl işleyeceğini merak etti.

Peki; Karadağ'a vize geldi mi? Karadağ vize kararı...

KARADAĞ'DAN VİZE KARARI

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına uygulanan vizesi seyahatin geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda Türk vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirileceğini belirtti.

Spajic, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, iyi iş birliği ve ittifak ruhuyla en iyi modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlayacağız."

Kararın dün bir Türk grubun karıştığı kavga ve darp olayı nedeniyle alındığı iddia ediliyor.

3 kişilik bir Türk grubunun, bir Karadağ vatandaşının ölümüne neden olduğu ileri sürülüyor.

Vatandaşların vize prosedürü için nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netleşmedi.

Türk vatandaşlarının, yola çıkmadan önce en güncel vize gerekliliklerini konsolosluklar veya dışişleri bakanlıkları üzerinden teyit etmeleri gerekiyor.