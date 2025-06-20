Karadeniz'de çapa yaparak neredeyse yarım milyon kazanıyor

Sosyal medya bu genci konuşuyor...

Okan Güçlü isimli bir genç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile adından söz ettirmeyi başardı.

ÇAPA YAPARAK NEREDEYSE YARIM MİLYON KAZANIYOR

Karadeniz'de 35 gün boyunca çapa yaptığını söyleyen gencin kazandığı para şaşkınlığa neden oldu.

Genç ismin 35 günden toplam 401 bin 770 kazandığını duyan sosyal medya kullanıcıları, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yorumlarda, "yok artık", "inanmıyorum", "imkansız" gibi ifadeler yer aldı.

Güleç, kazandığı toplam miktardan gider ve masraflar çıkarıldığında elinde kalan net kazancın 217 bin TL olduğunu söyledi.