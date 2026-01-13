Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Kardeşliğimizi bozamazlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SDG/YPG'nin Halep'i terk etmesi için sağlanan ateşkesin süresinin dolması üzerine Suriye ordusu, Halep'te operasyona başladı.

Şam'a bağlı ordu askeri bölge ilan ederken Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kuşatıldığı belirtildi.

Ordu, SDG'nin kontrolündeki mahallelere ağır silahlarla müdahale ederken, çatışmaların devam etmesi üzerine SDG'nin bölgeden çıkması için uluslararası çabalarla yeni bir ateşkes kararı alındı.

Bunun üzerine yüzlerce terörist teslim olurken, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri de teröristlerden temizlendi.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da Suriye'de yaşanan bu son gelişmeler ele alındı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sırasında, Suriye'deki son gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdiği öğrenildi.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek Halep’in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye’de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

"SURİYE HÜKÜMETİ KUŞATICI BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütünün Suriye’deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söylediği aktarıldı.

"TAHRİKLERE" KARŞI UYARI

Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan'ın; "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız." dediği öğrenildi.

"10 MART MUTABAKATI UYGULANMALI"

"Halep’teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu" dile getiren Erdoğan’ın, Türkiye’nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladığı belirtildi.