Karaman’da araç içinde patlayan telefon bataryası yangına sebep oldu

Karaman’da kent merkezinde park halindeki bir otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇ SAHİBİ PANİKLE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
İtfaiye ekibi aracın ön camını kırarak müdahaleye hazırlanırken, olay yerine gelen araç sahibi panikle ekipleri durdurdu.
Yangına kendi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan sürücüye itfaiye ekipleri uyarıda bulundu.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yönlendirmesiyle yangına profesyonel şekilde müdahale edildi ve aracın torpido kısmındaki yangın motor bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı.
Araçta küçük çaplı hasar oluştu.
Yangının, araç içinde bulunan telefon bataryasının aşırı sıcak nedeniyle patlamasından kaynaklandığı belirlendi.