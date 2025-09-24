Karşıyaka'da işçiler yeniden eylemde, sokaklarda çöp dağları oluştu

İzmir'de çöp dağlarının ardı arkası kesilmiyor.

Kronik bir sorun haline gelen çöp dağlarının arasında artık fareler gezmeye başladı.

Bu kez çöp dağları Karşıyaka'da oluşmuş durumda.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi ve Kent AŞ ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme, görüşmeler sonrası son verdi.

Ancak ödemelerle ilgili somut bir adım atılmaması üzerine işçiler, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlatıldı.

TÜM HİZMETLER DURDU

Eylemin ardından ilçe genelinde neredeyse tüm hizmetler durdu.

Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler yığınlar oluşturdu.

Oluşan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.

"MASKESİZ GEZEMEYECEĞİZ ARTIK"

Karşıyaka'da yaşayan Hatice Akmaz "Karşıyaka'nın her yeri çöp içinde. Berbat bir görüntü var. Yolda yürümeye bile utanıyorum. Artık temiz yer görmek istiyorum. Sahil, çarşı her yer çöp. Karşıyaka'yı temiz görmek istiyorum. Böyle giderse maskesiz gezemeyeceğiz. Her tarafta fareler de var artık." dedi.

Mavişehir'de yaşayan Selma Sapmaz de "Site dışına çıkardığımız çöpler de alınmamış. Her yer çöp içinde. Bu durum sağlık açısından çok kötü. Az önce biriken çöpe bastım, kayıp düşecektim." diye konuştu.

"İŞLERİMİZİ DE ETKİLİYOR"

Karşıyaka Çarşısı'nda esnaf olan Tuğba Tavaz "Bir vatandaş olarak çöplerin toplanmamasını hoş bulmuyorum, buraya yakışmıyor. En kısa sürede çözüm bulunmasını istiyorum. Zor durumdayız.

Büyük bir sorun. Esnaf olarak işlerimizi de etkiliyor. Çünkü kimse böyle bir ortamda alışveriş yapmaya gelmek istemiyor." ifadelerini kullandı.