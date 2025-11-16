Abone ol: Google News

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağdı

Arpaçay ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk hava yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 10:00
  • Kars'ın Arpaçay ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
  • Bozyiğit köyünde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düşerken kar yağışı cep telefonuyla kaydedildi.
  • Meteoroloji, Kars'ta hava sıcaklıklarının düşeceği ve yükseklerde karla karışık yağışların süreceği uyarısında bulundu.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye bürürken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye düştü.

Bozyiğit köyünde etkili olan kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden Kars için kar yağışı uyarısı geldi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Kars’ta havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ

Kars’ta hava sıcaklığı da hissedilir derece düştü.

Kentte gece eksi 4, sabah ise hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.

