Kartalkaya davası sürüyor: Salonda gerginlik çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 canımız gitti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece yarısı çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi de yaralandı.

Yaşanan olayda acılar ise hala taze...

Faciaya ilişkin açılan 19'u tutuklu 32 sanıklı dava da görülmeye başladı ve davanın ilk duruşması devam ediyor.

Dün görülen üçüncü celsede otel sahibi aile üyeleri savunmalarını yaptı.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMA YAPILIYOR

Duruşmanın görülmesine, bu sabah 09.00'da yeniden başlandı.

Duruşma salonuna sanıklar, hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, yangından sağ kurtulanlar ve avukatlar alındı.

Bölgedeki kalabalığın ilk günlere göre azaldığı görüldü.

Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.

TARTIŞMA ÇIKTI: SANIK AVUKATLARI SALONU TERK ETTİ

Otelin baş aşçısı Reşat B.'nin avukatı, savunma yapmaya başladığı sırada yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tepki gösterdi.

Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bazı sanık avukatları, duruşma salonunu terk etti.

BAŞ AŞÇININ SAVUNMASI ALINDI

Otelin baş aşçısı tutuksuz sanık Reşat B.'nin savunması alındı.

Reşat B., savunmasında, "Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Yangının çıktığı grill plate cihazı saat 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate cihazı şov alanındadır. Grill plate cihazının yanındaki çöp kutusu boş olur, geceden temizlenir çünkü. Önce şalteri açar ve sonra grill plate cihazının düğmesini açar, iki işlemle açılır." dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Reşat B., "İtfaiyenin yaptığı denetimde tespit ettiği eksikliklerden de haberim yok. Çünkü ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, daha sonra tüm mutfak ve teknik personele yangının çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini izletti.

1998'ER YIL HAPİS TALEBİ

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.