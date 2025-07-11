Kartalkaya davasının duruşmasında 5'inci gün: Otel sahibinin çapraz sorgusu sürdü

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında, ihmaller zinciri sebebiyle toplam 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, yaşanan ihmaller zincirini konuşurken, başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

28 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 9 şüpheli ise sonraki süreçte tahliye edildi.

OTEL SAHİBİNİN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel’deki yangın duruşmasının 4'üncü gününde otelin sahibi Halit Ergül’ün savunmasına geçilirken, Ergül'ün avukatı, müvekkilinin yorgun ve uykusuz olduğu için savunmalarının alınmamasını talep etti.

Savcı ise dosyanın bütünlüğünün bozulmaması için talebi reddetti.

"Ben, şov bölümünde aşçılar yapmaması gereken şeyi yaptı, yangın oradan çıkmıştır diye düşündüm. Yine de yanılmadım." diyerek duruşmada savunmasını yapan otel sahibi Halit Ergül'ün, "300 personelden birinin hatasını burada hepimiz çekiyoruz." şeklindeki ifadeleri tepki çekti.

DURUŞMA, OTEL SAHİBİNİN ÇAPRAZ SORGUSUYLA SÜRDÜ

Grand Kartal Otel yangını duruşması 5'inci gününde, otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusuyla devam etti.

Çapraz sorgu öncesi mahkeme başkanı, dün akşam mahkeme salonunda yaşanan arbede nedeniyle katılımcıları uyardı ve bir daha yaşanmamasını isteyerek, “Duruşmanın düzenini bozanlara disiplin hapsi uygulayacağım. Söz verilmeden konuşanları, düzeni bozanları tutuklarım. Avukatlardan izin almadan söz alanlar dışarı atılacak” dedi.

"DENETİM EKİBİ 'UYGUN' DEDİĞİ İÇİN BİZ DE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİK"

Sorgusuna geçilen Halit Ergül, otele düzenli şekilde denetimlerin yapıldığını ifade ederek, şöyle dedi:

Uzun yıllardır turizm sektöründeyim. İki tane otelimiz var. Turizm Geliştirme Ajansı'nda yönetim kurulu üyesiydim. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri denetimde tutanak tutmuştur. Denetim ekibi ‘uygun’ dediği için biz de kendimizi güvende hissettik. Denetimde can ve mal güvenliği için eksiklikler olduğunu belirlemiş olsalardı kapatırlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin Gazelle Otel'de kaldıklarında fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Para almazsak bizim kusurlarımızı görmezden mi gelecekler?

MAĞDUR AVUKATI: "YANGIN SONRASI BANKA HESAPLARINDA BİR KURUŞ BULAMADIK"

Mağdur avukatının “Yangın sonrası banka hesaplarında bir kuruş bulamadık” sözü üzerine Ergül, “Otel kapandı, personel tazminatları vardı” dedi.

Avukatın, “Sizin de otelinizde yangın çıktı. Siz birinizden şikayetçi olacak mısınız?” sorusuna ise Ergül, “Denetim yapmayanlar sorumlu” yanıtını verdi.

MAĞDUR YAKININDAN 'KATİL' TEPKİSİ

Mağdur avukatlarından birinin “Otelin 11 ve 12’nci katlarında izinsiz yapı mı yapıldı?” sorusunun ardından, Ergül’ün o kattaki asansörlerin ruhsatlı olduğunu söylemesi üzerine avukat, soruya net cevap vermesini istedi.

Bu sırada Ergül’ün, avukatın sözünü keserek yüksek sesle konuşması salonda gerginlik yarattı.

Mağdur yakınları, sesini yükselten Ergül’e arka sıralardan “Katil!” diye bağırdı.