Kartalkaya faciası davasında tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava devam ediyor.

Davanın, 3'üncü duruşmasının 3'üncü günü tamamlandı.

Son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye eri İrfan Acar esasa ilişkin savunmasını verdi.

"TAHLİYEMİ MAHKEMENİZDEN TALEP EDİYORUM"

Bolu Belediyesi itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar, "16 Aralık 2024 tarihinde otele denetlemeye gittik. Denetim formunda eksiklikler için 15 gün süre verdim. Sonra rutin işlere devam ettim. Sonrasında iptal dilekçesi elimize ulaştı. Müdür Kenan Coşkun'un talimatı ile dilekçe işleme konuldu. Kim olsa bu dilekçeyi işleme alacaktı. Çünkü dilekçe iptal edilebilir bunların örneklerini mahkemeye sundum.

1998 yılından bu yana denetlenmiş bir yer burası ve denetlemelerde hiçbir eksik bulamamıştır. Denetlemelerde bunca yıl tespit edilemeyen eksiklikleri ilk yaptığım denetimde tespit ettim. Burada insanlar yargılanıyorsa benim işimi iyi yapmam nedeniyledir. Tahliyemi ve beraatimi yüce mahkemenizden talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İPTALLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, şunları söyledi:

Bu işlemlerin hiçbirinde benim dahlim yok. Denetimi iptal etmek ve bildirmemekle suçlanıyorum. Denetim iptal edilmemiş. İtfaiye uygunluk raporundan vazgeçilmiş. Ahmet Demir'le telefon görüşmemde iptalle ilgili bir görüşmem olmadı. Ahmet Demir'e konuyla ilgili bilgimin olmadığını söyledim.



İtfaiye müdürlüğüne yönlendirdim. Zorla 'bu raporu alacaksın' deme gibi bir gücümüz yok. Talep üzerine iptal işlemi yapılıyor. Bu şekilde suçlanmamız maddi gerçekle ölçülemez. Bizim görevimiz olmadığı halde olası kastla suçlanırken burayı kapatmakla görevli olanların yargılanmaması veya taksirle yargınlanması hedef saptırmaktır.

"9 AYLIK SÜREDE TEK BİR ÇELİŞKİLİ İFADEM OLMADI"

İtfaiye Müdür vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun, "Yangın olayının gerçekleştiği gece ve sonrasında daha ayakkabımı çıkartmadan 24 saat içerisinde gözaltı süreci başladı. İlk tutuklananlardan biriyim. Tutuklanmamın ardından 6 gün sonra hakkımda hukuki olmayan soruşturma izni süreci başladı.

Ardından süreç bilirkişi raporu ile devam etti. İptal edilen bilirkişi raporunda belediye ve itfaiyeden bahsedilmemesi dikkat çekicidir. 9 aylık sürede tek bir çelişkili ifadem yoktur" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yarın sabah 09.00'a kadar ara verildi.