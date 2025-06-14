Kastamonu'da üzüm yaprağı toplarken düşen kadın hayatını kaybetti

İHA

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi’nde üzüm yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek düşen Hatice Çakılcıoğlu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNİN ACI KAYBI

3 çocuk annesi Hatice Çakılcıoğlu’nun eşi, 2019 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yaşanan olayın ardından İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.