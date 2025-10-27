Kayıt dışı araç ticaretine darbe: 113 işletmeye 102 milyon TL ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine geçit vermiyor.

Bakanlık, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere darbe vurdu.

YETKİ BELGESİZ TİCARETE DARBE

Son olarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren 113 gerçek ve tüzel kişi belirlendi.

Belirlenen işletmelere toplam 102 milyon TL para cezası kesildi.

"KAYIT DIŞI FAALİYETLERİNİ ÖNLEME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakanlık, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çalışmaların detaylarını şu sözlerle aktardı:

2025 yılında yetki belgesiz ticaret nedeniyle uygulanan ceza tutarı 174 milyon TL'ye ulaştı.



Ticaret Bakanlığı olarak, ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürüttüğümüz denetim ve düzenleme çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

"YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi zorunluluğu ile güvenli ve şeffaf ticaretin tesisi sağlanmaktadır.



İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenilir bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.



Bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi' düzenlenmiştir.

"KAYIT DIŞI FAALİYETE 102 MİLYON TL CEZA"

Kayıt dışı faaliyette bulunanlara 102 milyon TL idari ceza uygulandı.



Bakanlığımızca yürütülen düzenci inceleme ve denetimler neticesinde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"2025'TE UYGULANAN CEZA TUTARI 174 MİLYON TL'YE ULAŞTI"

2025 yılında, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu tespit edilen kişi ve kurumlara uygulanan ceza tutarı 174 milyon TL'ye ulaştı.



Yalnızca bu yıl içerisinde, yetki belgesiz ticari faaliyetten bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon TL'ye ulaşmıştır.

"ÇALIŞMALARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"