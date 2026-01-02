Kayseri buz tuttu: Termometreler eksi 14'ü gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de dün etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinden itibaren soğuk hava etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde termometreler eksi 14'ü gösterirken, kentte buzlanmalar oluştu.

BUZ TUTTU

Beştepeler Mesire Alanı'nda bulunan doğal gölet de soğuk havadan nasibi alarak buz tuttu.

Göletin üzerinde bulunan kaz ve ördekler görsel şölen oluştururken, karla kaplanan yeşil ağaçların altındaki gölet havadan görüntülendi.

EN SOĞUK İLÇE TOMARZA OLDU

Öte yandan, soğuk havanın etkili olduğu Kayseri'de en soğuk ilçe ise eksi 20.4 ile Tomarza oldu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 18.9 olurken, Özvatan ilçesi eksi 18.4, Bünyan eksi 18, Pınarbaşı ise eksi 17.6 ile kentin en soğuk ilçeleri arasında yer aldı.