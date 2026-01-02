Bozcaada ve Gökçeada'ya hafta sonu tüm feribot seferleri iptal edildi

- Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine hafta sonu yapılacak tüm feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
- Cumartesi ve pazar günleri Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında seferler gerçekleştirilmeyecek.
- Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, olumsuz hava şartları nedeniyle alınan bu kararı duyurdu.
Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle birtakım tedbirler alındı.
Cumartesi ve pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
"TÜM SEFERLER İPTAL EDİLMİŞTİR"
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında 03.01.2026 Cumartesi günü ve 04.01.2026 Pazar günü tüm seferler iptal edilmiştir." denildi.