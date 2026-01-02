Emeklilere müjdeli tarih! 3 gün kaldı: Zamlar geliyor...

- Emeklilere yapılacak zam oranı 5 Ocak Pazartesi açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
- Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alabilecek.
- TÜİK, 2025’in son enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.
Milyonlarca emekli vatandaş, 2026 yılı zammını beklemeye koyuldu.
Maaşlarının ne kadar artacağını merak edenler, zam oranını öğrenmek istiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait (temmuz-aralık) enflasyon netlik kazanacak.
SON GÜNLER
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca belirleniyor.
Toplu sözleşme gereği memurlar, ocak ayında yapılacak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025’in ikinci 6 ayındaki enflasyonun, Temmuz 2025’te aldıkları zam oranını aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" alacak.
Pazartesi günü açıklanacak veriler, bu farkın oluşup oluşmadığını ve miktarını resmiyete kavuşturacak.