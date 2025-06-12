Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki İlknur Ekinci, kurban kesmek için gittiği yerde kene tarafından ısırıldı.
Keneyi fark edip çıkarmasına rağmen kısa süre sonra rahatsızlanan Ekinci, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ekinci, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti.
Ekinci’nin cenazesi, Talas Dedeoğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ekinci’nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
YETKİLİLER UYARIDA BULUNUYOR
Kene vakalarındaki artış, bölgedeki halk sağlığı için alarm veriyor.
Yetkililer, vatandaşları kenelere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış