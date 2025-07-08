Kayseri'de şehit Ümit Üzüm'ün kızından babasına veda

Kayseri'ye şehit ateşi düştü.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde tören düzenlendi.

Sarız Merkez Camii’ndeki törene şehit Üzüm’ün eşi Nazan, çocukları Hacı Mehmet, Ayşe Mina ve Aysima Üzüm ile şehidin ablası, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN AİLESİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit ailesinin bireyleri gözyaşı döktü.

KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

Şehit Üzüm’ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İncedere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.