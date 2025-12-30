Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlaksızların da el üstünde tutulduğu bir sürecin içine girdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP içindeki şaibeli kurultay kaosu kısmen geride kaldı.

Bu süreçte mahkemeden gelecek 'mutlak butlan' kararı ile yeniden partinin başına geçme hayalleri kıran CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi gerçekleşmedi.

Beklediğini alamayan Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki söylemleri, partideki yeni yönetim ve tabanı ile arasını iyice açtı.

Ofisini kapatarak avukatının ofisine taşınan Kılıçdaroğlu hakkında 'aktif siyaseti bıraktı' iddiaları ortaya atılsa da bu iddialar yalanlandı.

ÜNİVERSİTE SÖYLEŞİSİNE KATILDI

Kılıçdaroğlu son olarak, Ankara'da OSTİM Teknik Üniversitesi’ndeki “Türkiye’nin Kalkınma Süreci: Bugünkü Durum ve Geleceğe Bakış” söyleşisinde ortaya çıktı.

Katılımcılara hitap eden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki 'Ahlaksızlar el üstünde tutuluyor' ve '68 kuşağı olarak biz bedel ödedik' vurgusu yaptığı kısımlar sosyal medyada gündem oldu.

"AHLAKSIZLAR EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Ahlaki değerlerin bu kadar yerlerde süründüğü bir dönemi hiç görmedim. Neredeyse ahlaklı insanların dışlandığı, ahlaksızların da el üstünde tutulduğu bir sürecin içine girdik.

Türkiye buradan süratle çıkmak zorundadır. Ahlaki değerlere sahip olmak zorundadır. Eğer biz bu değerleri yitirirsek gerçekten çok büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz.

"BİZ ÇOK BEDEL ÖDEDİK SİZ ÖDEMEYİN"

Biz 68 kuşağı olarak bedel ödedik. Sizden bedel ödemenizi istemiyorum. Özgürce tartışın, birlikte tartışın. Sağ–sol dedik, birbirimizi öldürdük. Alevi–Sünni dedik, yine birbirimizi öldürdük.

Başı açık-başörtülü dedik, toplumu gerdik. Biz siyaseten bu ayrışmalara son verdik. Şimdi o süreci siz sürdürün. Herkesi kucaklayın. Herkesi özgürce tartışın.”