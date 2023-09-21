Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı.
Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.
Gözaltına alındı
Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Tutuklandı
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaşanan olayla ilgili ilk açıklama geldi.
"Göz boyamak için yapılan bir tutuklama"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisinin tutuklanmasını göz boyamak için yapıldığını savunarak tutuklanma kararını beğenmedi.
"Bu çirkinliği kabul edemeyiz"
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, Saray İktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.
Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece Sarayın “düşmanlaştırma” politikasına katkı sağlayacaktır.
"Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil kanla kurulmuştur"
Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.
İddia doğru olsa da olmasa da Saray İktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir.
Üç-beş Dolar’a tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu Saray İktidarı kendisine yediriyor olabilir, ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmaz.