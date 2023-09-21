Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisine yönelik ilk açıklama Atatürk'ün resmine saygısızlık yapan 17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasına yönelik açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Göz boyamak için yapılan bir tutuklama" diyerek verilen kararı beğenmedi.

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Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı.

Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

Gözaltına alındı

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklandı

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandı Haberin Detayları

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaşanan olayla ilgili ilk açıklama geldi.

"Göz boyamak için yapılan bir tutuklama"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisinin tutuklanmasını göz boyamak için yapıldığını savunarak tutuklanma kararını beğenmedi.

"Bu çirkinliği kabul edemeyiz"

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, Saray İktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.



Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece Sarayın “düşmanlaştırma” politikasına katkı sağlayacaktır.

"Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil kanla kurulmuştur"