Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisini boşalttı

Kaybettiği seçimler sonrası yapılan kurultayda CHP'nin genel başkanlık koltuğundan kalkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kendisine bir ofis tuttu.

Aktif olarak siyasette olmayan ancak ofisinde çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'ye döneceğine yönelik çok sayıda söylem ortaya atıldı.

Bu söylemin nedeni ise CHP'nin "şaibeli" kurultayları olmuştu.

CHP'li delegelerin Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkanlığa geldiği 38'inci olağan kurultayının 'Şaibeli' olduğu iddiasıyla açtığı dava, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

DAVA REDDEDİLDİ

6'ncı celsesi görülen davaya ret kararı verildi. Mahkeme, davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

CHP'ye dönüşüne yönelik kapıların kapanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, bugün başka bir konuyla gündeme geldi.

OFİSİNİ BOŞALTTI

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın ardından tuttuğu Ankara’daki çalışma ofisini boşalttı.

YENİ OFİSE GEÇİYOR

Kılıçdaroğlu’nun mevcut ofisinin satıldığı ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde yeni bir ofis tuttuğu öğrenildi.

ÇALIŞMALARINA YENİ OFİSİNDE DEVAM EDECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, çalışmalarına yeni ofisinde devam edecek.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP'deki genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından 2023 yılının sonunda Ankara'daki çalışma ofisi faaliyete geçmişti.