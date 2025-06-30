Kemal Kılıçdaroğlu: Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum

CHP'de "şaibeli kurultay" kararı için gözler artık 8 Eylül'e çevrildi.

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkeme ertelendi.

Bu süreçte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar partinin yönetimine geçmesi beklentisi gündemden düşmüyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise eleştiri konusu oldu.

DATÇA BELEDİYESİ'NDEN İLGİNÇ YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönme fikri, CHP'yi ikiye böldü.

Bazıları Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesini isterken, bazıları da sitem etmeye başladı.

X üzerinden paylaşım yapan bir hesabın Kılıçdaroğlu'nun dönmeyi kabul etmemesi halinde Datça'da tatile göndermek istediğini paylaşmasına ilişkin belediyeden ilginç bir yanıt geldi.

Datça Belediyesi, Kılıçdaroğlu fikrine iyi bakmadı ve X üzerinde paylaşılan tweet'i "Maalesef doluyuz." diyerek yanıtladı.

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Yapılan paylaşımların ardından Datça Belediyesi’nin sosyal medya hesabını yöneten Osman Akın’ın görevine son verildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Bu gelişme üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Akın'ın göreve geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında bazı göndermelerde de bulundu ve şöyle dedi:

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

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