Kemal Kılıçdaroğlu kurultay davası öncesi sorulara yanıt vermedi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, 15 Eylül Pazartesi günü Ankara'da görülecek.

Bu süreçte tüm dikkatler, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Davadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilebileceği konuşulurken, Kılıçdaroğlu bu söylentilere yanıt vermemeyi tercih etti.

CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için düzenlenen cenaze töreninde, siyasi isimler bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, son olarak eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.

Meclis'te düzenlenen törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM başkanları ve Kılıçdaroğlu da katıldı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Törenin ardından basın mensupları, Kılıçdaroğlu'na hem kurultay davası hem de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması gibi gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti.

Ancak Kılıçdaroğlu, kendisine uzatılan mikrofonları görmezden gelerek, sorulara yanıt vermedi.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU, AÇIKLAMA YAPMADI

Basın mensuplarının "Kurultay davası ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" ve "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması hakkında bir yorumunuz var mı?" şeklindeki sorularını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan sırtını dönerek tören alanından ayrıldı.

Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde siyasi gündeme ilişkin sessizliğini koruduğu yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Gürsel Tekin heyetiyle ilgili gelişmelerin ardından partideki gerginlik artarken, Kılıçdaroğlu'nun tavrı partililer arasında da farklı yorumlara yol açtı.